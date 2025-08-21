Basket, Torneo dell’Acropoli: l'Italia crolla ad Atene, la Lettonia di Banchi vince 83-68

LA PARTITA

Riaccolto in roster Danilo Gallinari, fresco campione del Porto Rico e Mvp con i Vaqueros, ma perso Stefano Tonut per infortunio e salutato Luca Severini, l’Italia di Gianmarco Pozzecco si presenta sul parquet di OAKA, ad Atene, per l’amichevole di lusso contro la Lettonia di Luca Banchi, penultimo appuntamento prima della partenza per EuroBasket e sfida d’esordio per gli Azzurri nel 34° Torneo dell’Acropoli. Pozzecco festeggia la sua panchina numero 50 in Nazionale, eguagliando Meo Sacchetti e salendo così all’ottavo posto della classifica dei Ct azzurri con più presenze, ma non è il solo a tagliare questo traguardo. Anche Simone Fontecchio tocca infatti quota 50 presenze con la canotta dell’Italia, in una partita in cui gli Azzurri schierano un quintetto iniziale formato dal giocatore dei Miami Heat e da Melli, Spagnolo, Diouf e Pajola. Nella Lettonia c’è invece Porzingis, uno dei più attivi nel parziale di 9-0 con cui la squadra di Banchi apre il match. A sbloccare l’Italia ci pensa allora un canestro di Spagnolo, ma il primo quarto vede i baltici giocare meglio e chiudere avanti 25-16, dopo essere stati anche sul +14.



Nel secondo periodo l’Italbasket trova finalmente più ritmo, ispirata dai tiri di Spissu e dai rimbalzi di Niang, e pareggia il punteggio sul 27-27, ma poi Bertāns e compagni ritornano ad allungare a suon di triple. All’intervallo il tabellone recita infatti 42-33 Lettonia. Si passa allora al terzo quarto, con l’Italia che continua a litigare con il tiro da tre punti, fondamentale che sorride invece alla Lettonia. I ragazzi di Banchi scappano infatti sul +21 e si presentano poi all’ultimo quarto in vantaggio 66-49. Fontecchio e Spagnolo provano allora ad animare gli Azzurri, ma non è serata per la nazionale del Poz, che si deve arrendere all’83-68 finale (prima sconfitta estiva), nonostante i 14 punti di Diouf in meno di 21 minuti. L’Italia tornerà in campo domani, per la sfida contro la Grecia di Vasilis Spanoulis e Giannis Antetokounmpo, altra squadra partecipante al triangolare di lusso in scena ad Atene e già vincente ieri per 104-86 proprio contro la Lettonia. Poi sarà la volta della partenza per EuroBasket, torneo che si svolgerà dal 27 agosto al 14 settembre nei quattro Paesi ospitanti: Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia.