Bologna, senti Brunamonti: "Scudetto? Lo spero. E su Pajola..."

"Il paragone non funziona: sono due epoche diverse e ognuno ha le sue caratteristiche. Però credo ci sia un aspetto in comune: l'attaccamento alla maglia. Alessandro ha iniziato con quella maglia, è diventato grande con quei colori. Si vede quanto è legato alla Virtus e per me era lo stesso. Io, anche se non vivo più a Bologna, quella maglia e quei colori non li ho mai dimenticati".