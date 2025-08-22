Basket, Sassari riabbraccia Polonara: "Crediamo fermamente nel suo recupero". "Onorato di tornare a casa"

"L’intesa suggella ancora una volta il legame profondo che unisce Achille alla Dinamo: un rapporto di reciproca stima e fiducia che ha dato vita al suo rientro in Sardegna - si legge ancora sul sito della Dinamo - Il club crede fermamente nel percorso di recupero dell’atleta e nel suo contributo tecnico e umano, certo che Polonara abbia ancora intatte le qualità che lo hanno reso uno dei giocatori italiani più apprezzati a livello internazionale". Polonara ha giocato in Sardegna tra il 2017 e il 2019: "Due anni che lo hanno visto accompagnare la Dinamo alla conquista della FIBA Europe Cup e a un passo dallo Scudetto, lasciando un ricordo indelebile tra i tifosi e aprendo le porte alla sua successiva esperienza in Eurolega".