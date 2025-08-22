Basket, Sassari riabbraccia Polonara: "Crediamo fermamente nel suo recupero". "Onorato di tornare a casa"

Il club sardo annuncia l'intesa con l'ex Virtus Bologna, in cura per combattere la leucemia mieloide
Achille Polonara torna a Sassari. "Un potenziale innesto di grande spessore per la Dinamo Banco di Sardegna: il club è lieto di annunciare il raggiungimento di un’intesa, una volta che le condizioni glielo consentano, per il ritorno in biancoblu di Achille Polonara, che ritroverà Sassari dopo sei stagioni vissute ai vertici del basket europeo con le maglie di Baskonia, Fenerbahce, Efes, Zalgiris Kaunas e Virtus Bologna", si legge nel comunicato del club sardo. L'ex ala della Virtus Bologna si è trasferito in Spagna a Valencia e tornato a casa dopo due mesi di ospedale, dove si è sottoposto al primo ciclo di chemioterapia per curare la leucemia mieloide che gli è stata diagnosticata a metà giugno.
"L’intesa suggella ancora una volta il legame profondo che unisce Achille alla Dinamo: un rapporto di reciproca stima e fiducia che ha dato vita al suo rientro in Sardegna - si legge ancora sul sito della Dinamo - Il club crede fermamente nel percorso di recupero dell’atleta e nel suo contributo tecnico e umano, certo che Polonara abbia ancora intatte le qualità che lo hanno reso uno dei giocatori italiani più apprezzati a livello internazionale". Polonara ha giocato in Sardegna tra il 2017 e il 2019: "Due anni che lo hanno visto accompagnare la Dinamo alla conquista della FIBA Europe Cup e a un passo dallo Scudetto, lasciando un ricordo indelebile tra i tifosi e aprendo le porte alla sua successiva esperienza in Eurolega".
"Sono estremamente felice e onorato di poter tornare a “casa”! Ringrazio il presidente Stefano Sardara, l'amministratore delegato Francesco Sardara, il direttore generale Jack Devecchi e l'allenatore Massimo Bulleri per avermi dato questa opportunità in un momento delicato dal punto di vista personale - le parole di Polonara rilasciate al sito della Dinamo - Sono convinto che la Dinamo farà una grande stagione e insieme ci potremo togliere delle belle soddisfazioni!. Non vedo l'ora di riabbracciarvi tutti presto!"
