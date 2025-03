Eurolega: la Virtus crolla con l'Efes di Banchi

La Virtus chiude il primo tempo in vantaggio di un possesso, ma nel terzo quarto, spesso cruciale, si perde. Non a caso, i turchi concedono soltanto 10 punti nel terzo periodo, realizzandone 22 e presentandosi all'ultimo quarto avanti 62-51. I padroni di casa toccano anche il +12 (68-56), ma sono le triple di Larkin e Bryant a chiudere i conti: 76-62. La Virtus esce dalla gara e la squadra di Banchi ne approfitta per aumentare il vantaggio. Finisce 89-68 con 21 punti di uno scatenato Bryant, con i 18 di Poirier e con i 12 di Larkin, che negli ultimi minuti si ferma: condizioni da valutare. Sconfitta che non cambia il destino della Virtus, ora a 7-21 di record e penultima, ma da tempo fuori dalla lotta per il play-in. Fondamentale, invece, la vittoria dell'Efes, che tiene il passo del Real e non molla la corsa al decimo posto.