Nikola Ivanovic, il giustiziere di Trapani fa sognare Brescia

La fiducia mantenuta nonostante le brutte percentuali per dare le ultime spallate nel punteggio (tripla dall'angolo in transizione sul 70-74, canestro da 9 metri allo scadere del possesso in faccia all'ex Petrucelli sul 77-80 a 1'15" dalla fine) è da grandissimi. Ivanovic è al timone di un gruppo in grado di sbancare Trapani in un paio di volte nel giro di 48 ore, adeguandosi nel primo caso ai ritmi cari ai granata di Repesa (93 possessi giocati dalla Germani in gara-1) e imponendo nel secondo episodio della semifinale il proprio attacco a metà campo (85 quelli di gara-2).