Trapani, Repesa: "Ci credo, ora serve rispondere da squadra"

Le parole di Jasmin Repesa in conferenza stampa: "Complimenti a Brescia, sappiamo di essere in una situazione molto difficile. Ma sono sicuro che questa squadra farà di tutto per uscire da una situazione che sembra in questo momento quasi impossibile. Vediamo. Faremo nuovamente analisi della partita, ci sono tante cose che non è facile capire. Non voglio dire assolutamente niente contro i ragazzi, hanno messo tutto in campo, grande energia. Ma gli avversari sono stati più forti e lucidi. Loro sono più maturi, lo avevamo detto prima della serie, questa squadra ha giocatori che hanno disputato poche partite così importanti come semifinale di campionato, e si vede questa differenza. Una cosa che mi preoccupa è che abbiamo finito la stagione regolare primi per percentuale da tre, quasi 40% da tre, e in due partite in casa con tiri aperti abbiamo chiuso con il 23%. Non sono entrati. Perché? Troppa pressione, qualcosa non funziona. Non lo so. La squadra deve essere tranquilla, e sul 2-0 può esserlo. Andremo a Brescia per tirare fuori il nostro orgoglio che abbiamo dimostrato tutto l'anno".