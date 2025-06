Brescia, Poeta: "Siamo attesi da un’altra vera battaglia"

LA PRESENTAZIONE DI COACH GIUSEPPE POETA: “Siamo attesi da gara 2, un’altra vera battaglia. Trapani scenderà in campo con la stessa aggressività e fisicità con cui hanno disputato la seconda parte di gara 1, ma noi dovremo essere ancora più bravi e disciplinati nel non soffrire la loro intensità difensiva e la loro pressione. Di conseguenza, l’esecuzione dei nostri giochi e la precisione nelle spaziature offensive saranno delle chiavi fondamentali per evitare che la difesa di Trapani ci possa stritolare. In attacco dovremo passarci il pallone, ribaltando sul lato forte per muovere la loro difesa, dando a noi stessi la possibilità di costruire dei buoni tiri, come in gara 1. Avremo meno energie e sicuramente, allora, la disciplina, il valore di ogni possesso e l’esecuzione saranno elementi fondamentali per cercare di stare in partita”.