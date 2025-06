Basket, play-off Serie A: Brescia batte Trapani anche in gara-2 e si porta sul 2-0

In gara-2 della semifinale play-off di Serie A di basket Brescia vince ancora in casa di Trapani e si porta sul 2-0 nella serie. La Germani si impone per 85-77 conducendo dall’inizio alla fine, resistendo ai tentativi di rientro degli Shark. Ndour (17 punti), Della Valle (19 punti) e Bilan (15 punti) trascinano la squadra di Poeta, a Repesa non bastano Robinson e Alibegovic. Mercoledì 4 giugno il primo match point per i lombardi, in casa.