Basket, playoff Serie A: Trapani manca la rimonta, Brescia vince in gara-1

Non inizia col piede giusto il cammino dei Trapani Shark nelle semifinali dei playoff di Serie B. I siciliani vengono infatti sconfitti per 93-92 dalla Germani Brescia, che si prende gara-1 e si porta in vantaggio nella serie. Il match non inizia bene per gli Shark, nonostante un Horton molto ispirato: Brescia sa fermare le fonti di gioco della formazione di Repesa e chiude sul 34-26 nel primo quarto. Poeta ha studiato magistralmente il suo piano-partita, che resiste a tutti i tentativi di rientro dei rivali nei primi due quarti: è +12 a metà gara, 57-45 il punteggio per la Germani. Nella ripresa inizia la lenta rincorsa di Trapani, che accorcia e si porta a un solo possesso di svantaggio dai rivali nell'ultimo quarto. L'occasione del sorpasso però non arriva, visto che gli Shark si fermano a un solo punto di distanza dopo la penetrazione e i liberi segnati da Justin Robinson. Mancano dieci secondi e i siciliani dovrebbero far fallo per tentare di concedersi un ultimo possesso vincente, ma non ci riescono. Amedeo Della Valle sbaglia così la tripla dell'allungo di Brescia, che chiude i giochi sul 93-92 e si prende gara-1. Repesa esce sconfitto nonostante i 22 punti di Horton, Dowe e Ivanovic (cinque triple) i top-scorer di Brescia con 17 punti. Domenica gara-2 al PalaShark, con Trapani che proverà a pareggiare i conti prima delle gare in trasferta.