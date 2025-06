Brescia, Poeta: "Della Valle? Una leadership incredibile"

Le parole di Peppe Poeta in conferenza stampa: "Abbiamo fatto una partita molto bella, sono molto contento. Siamo stati disciplinati, composti, non ci siamo fatti prendere dalla frenesia. Trapani ha iniziato con grande pressione difensiva, ce lo aspettavamo, e l'ha tenuta per tutta la partita. Non abbiamo avuto le percentuali di Gara 1, ma ancora più disciplina e compostezza nell'andare dove volevamo. In difesa siamo stati eccellenti, tenere Trapani al PalaShark a 77 punti, ne avrà forse più di 100 di media, vuol dire una grande presenza mentale, fisica. Sono estremamente orgoglioso di tutti i ragazzi. Non ci siamo scomposti quando si sono riavvicinati. Abbiamo continuato a giocare insieme e passarci la palla. 21 assist in una partita così dura e nervosa sono tanti, di questo sono orgoglioso. Giocare insieme e la difesa sono state le chiavi della vittoria. Della Valle ha fatto una partita a tutto tondo, 6 assist, chirurgico quando doveva segnare. Una leadership incredibile e gliene va dato merito".