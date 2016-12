Sci, Mondiali 2015: tris Maze, sua anche la Supercombinata

Trionfo di Tina Maze nella Supercombinata valida per i Mondiali di sci in Colorado. La campionessa slovena, che ha chiuso al comando la prova di discesa, si è confermata anche nello slalom chiudendo col tempo complessivo di 2'33"37: per lei è la terza medaglia a Vail e Baever Creek. Sul podio salgono anche le austriache Nicole Hosp (argento) e Michaela Kirchgasser (bronzo). Ottava Francesca Marsaglia, altra delusione per Lindsey Vonn.