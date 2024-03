Sci, salta il week-end di Kranjska Gora: Manuel Feller vince la Coppa del Mondo di slalom

SCI ALPINO

Il fuoriclasse austriaco ha sfruttato la cancellazione della prova slovena per assicurarsi con una gara d'anticipo la sfera di cristallo

© Getty Images La pioggia non lascia scampo nemmeno alla Coppa del Mondo di sci alpino che, per l'ennesima volta nel corso di questa stagione, si vede costretta a cancellare un proprio appuntamento. Il maltempo si è abbattuto su Kranjska Gora dove erano in programma un gigante e uno slalom maschile rovinando il fondo della Podkoren e spazzando via di fatto la poca neve rimasta sulla pista slovena. Impossibile gareggiare nel weekend fra sabato 9 e domenica 10 marzo, una notizia che è apparsa particolarmente favorevole a Manuel Feller che ha così conquistato aritmeticamente la classifica di slalom.

Per il 31enne di Fieberbrunn si tratta della prima volta in una carriera caratterizzata da alti e bassi, ma che quest'anno lo ha visto centrare sempre la top five nelle nove prove disputate e conquistare ben quattro vittorie, ultima delle quali a Palisades Tahoe. Troppo distante il tedesco Linus Strasser che ha colto sì la seconda piazza ad Aspen, ma che con una gara al termine, si trova a 169 lunghezze dall'austriaco garantendosi al tempo stesso il secondo posto nella graduatoria di specialità davanti allo svizzero Loic Meillard e al francese Clement Noel che si giocheranno l'ultimo gradino del podio alle finali di Saalbach.

All'appuntamento austriaco saranno presenti anche il lecchese Tommaso Sala e l'altoatesino Alex Vinatzer, rispettivamente diciassettesimo e ventunesimo, con la speranza di centrare quel podio che in casa Italia manca dal 2022 quando a Wengen vi salì Giuliano Razzoli. Proprio l'emiliano avrebbe voluto chiudere la propria carriera sul prestigioso tracciato sloveno, ma il meteo gli ha tirato un brutto scherzo e ora si attende soltanto la conferma del proprio ritiro.