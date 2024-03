Slopestyle e big air: a Livigno prove generali di Olimpiade con i Mondiali Junior

DAL 24 MARZO

Nel Piccolo Tibet si assegneranno i titoli giovanili delle discipline più spettacolari di snowboard e freestyle, culmine di un evento con tanto intrattenimento e ospiti

© APT Livigno Sarà molto difficile, per tutti i tifosi, gli atleti e gli addetti ai lavori, tenere a freno l’immaginazione, giunti ormai così a ridosso dall’appuntamento più importante del quadriennio, quello per cui è sempre lecito sognare in grande. Nella stessa località che assegnerà ben 26 medaglie d’oro Olimpiche, infatti, 300 giovani atleti, campioni in erba che al 2026 guardano con gli occhi pieni di speranza, si sfideranno a colpi di evoluzioni e di trick, in occasione dei Mondiali Junior di snowboard e freestyle. Un’occasione molto significativa dal punto di vista tecnico e altamente spettacolare, che impreziosisce l’ultima settimana di marzo, quella delle vacanze pasquali.

Vedi anche Sci A Livigno i Mondiali Junior di snowboard e freestyle Un evento dalla grande risonanza mediatica, che mette a confronto tra loro i migliori talenti del Pianeta compresi tra i 14 e i 18 anni, molti dei quali già potenziali outsider anche per i Giochi del 2026. Fari puntati, in particolare, su Flora Tabanelli, grande speranza azzurra, classe 2007, recentemente capace di vincere non una ma addirittura due medaglie d’oro alle Olimpiadi giovanili di Gangwon, nel gennaio scorso e che si presenterà alla kermesse iridata da campionessa in carica nel Big Air e da vice-campionessa nello Slopestyle. A lei, neo acquisto del Livigno Team, e al local Nicola Galli, altro classe 2007, andranno le attenzioni e il tifo del pubblico di casa.

Pubblico che avrà davvero l’imbarazzo della scelta, in una settimana ricca di grande sport e di eventi collaterali, che renderanno indimenticabile l’intera manifestazione, a partire dalla Cerimonia d’apertura del 24 marzo alle 18.00, in Piazza del Comune, che verrà seguita dall’atteso dj set di DJ Antoine. Dal giorno seguente si entrerà nel vivo, con gli atleti equamente distribuiti tra freestyler e snowboarder, nella caccia agli 8 titoli in palio: i 4 dello Slopestyle, assegnati il 26 marzo e i 4 del Big Air, che verranno decisi nella giornata del 30. Grande interesse anche per l’allestimento di Casa Italia in Aquagranda, il Centro di Preparazione Olimpica di Livigno; e per l’innovativo studio televisivo, completamente in vetro, realizzato nel centro del Paese, dove ogni pomeriggio di gare, dalle 17.00 alle 18.00, un salotto di grandi firme sportive commenterà gli eventi di giornata sui canali di Neveitalia, OA Sport e My Livigno TV.

Un ulteriore strumento per godersi al meglio l’appuntamento dei Mondiali Junior, con la voce familiare di Dario Puppo, i contributi del giornalista Jacopo Pozzi, quelli dell’ex freestyler e padrone di casa dello snowpark Mottolino Ian Rocca e di numerosi ospiti a sorpresa nel corso della settimana. L’appuntamento con la kermesse iridata, dunque, promette scintille, e offrirà anche un piccolo, ma significativo, sguardo al prossimo futuro, quello che attende lo sport azzurro e l’intera località, pronta ormai a dei Giochi da vera protagonista: un momento dal profumo a Cinque Cerchi.

Provenienti da 26 nazionalità differenti, in rappresentanza di quattro continenti, i giovani freestyler e snowboarder offriranno al pubblico di casa e ai turisti più curiosi un vero e proprio assaggio delle discipline che animeranno le giornate a Cinque Cerchi, tra meno di due anni. Dagli Stati Uniti alla Nuova Zelanda, dalla Norvegia al Giappone, dall’Islanda alla Germania: per sette giorni, il Piccolo Tibet, sarà l’epicentro del freestyle mondiale.