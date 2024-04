Shiffrin, nozze in arrivo: Kilde le regala l'anello. "She said yes"  

Nozze in arrivo per Mikaela Shiffrin. L'annuncio del fidanzamento con il campione di sci norvegese Aleksander Aamodt Kilde è arrivato, con tanto di anello regalato, naturalmente sui social e 'she said yes'. La coppia, ufficialmente insieme dal 2021, ha pubblicato su Instagram le foto in cui Kilde regala l'anello a una sorridente Shiffrin. Il 31enne norvegese ha detto di aver preso la sua decisione in ospedale dove si stava riprendendo dalla lussazione alla spalla e dall'infortunio al polpaccio destro causati dalla caduta-shock durante la discesa di Wengen, nella prova di coppa del mondo lo scorso 13 gennaio. Kilde ha anche rivelato che tornerà sugli sci.