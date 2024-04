Lindsey Vonn fa il tifo per Sofia Goggia: "Sarò a Milano-Cortina per sostenerla"

SCI ALPINO

La fuoriclasse americana è intervenuta a margine della 25esima edizione dei Laureus World Sports Awards raccontando dell'amicizia con la 31enne di Astino

"Sarò ai Giochi Olimpici Invernali del 2026 in Italia, non posso perdermeli, sarò lì per incoraggiare Sofia e tutti i miei amici". Parola di Lindsey Vonn che, a margine della 25esima edizione dei Laureus World Sports Awards andata in scena a Madrid, ha lanciato Sofia Goggia verso la rassegna a cinque cerchi fra un anno e mezzo a Milano e Cortina d'Ampezzo. La fuoriclasse dello sci mondiale ha confermato la sua presenza come spettatrice, soprattutto per fare il tifo per la 31enne di Astino, alle prese con il recupero dall'ennesimo infortunio della carriera.

"Sono davvero entusiasta per queste Olimpiadi. Mia sorella vive a Firenze ed è sposata a un italiano, quindi sono praticamente italiana - ha ricordato la campionessa americana in un'intervista rilasciata alla stampa italiana -. Sofia Goggia e Deborah Compagnoni sono persone completamente diverse. Deborah mi piace, è stata di grande ispirazione per me ma non ha gareggiato in velocità, Goggia invece è una discesista e ha una mentalità diversa, hanno caratteri differenti".

Vedi anche Sci Goggia vuole tornare a "mordere la vita": "Lo sci è un riflesso di quello che hai dentro" Differenze ci sono anche fra Federica Brignone e la finanziera bergamasca che si sono sfidate nel corso delle ultime stagioni esaltando i tifosi tricolori, ma al tempo stesso non facendo cambiare idea a Vonn che non ha nascosto di esser "fan di Goggia". "Goggia e Brignone sono molto diverse: Brignone ha sciato molto bene quest'anno ed è in grado di fare sia Gigante che Super G, il che è una combinazione molto difficile. Federica è una sciatrice molto brava e mi piace guardarla, ma Sofia è diversa, è la più divertente da guardare nella Coppa del Mondo - ha chiosato l'ex atleta statunitense -. Come spettatrice, e non solo come amica penso che quando scia Sofia emozioni, è molto divertente guardarla, che vinca o che perda. Non è cosi' diversa da me. Forse è per questo che siamo amiche. Non deve cambiare la modalità di gareggiare perché magari non vincerebbe come fa ora. Serve una personalità diversa per vincere in discesa libera. Tutto ciò che so è che a lei piace gareggiare e che dovrebbe continuare a farlo".

Fra i campioni che stanno facendo grande lo sport italiano non può mancare Jannik Sinner che, dopo un inizio nel mondo dello sci, ha deciso di cambiare e indirizzarsi verso il tennis. Una scelta sicuramente azzeccata guardando ai risultati ottenuti negli ultimi mesi, ma che al tempo stesso è stata battezzata da Vonn che ha avuto modo di compiere una discesa sulla neve in sua compagnia. "Sciare con Jannik è stato divertente, è veramente un bravo sciatore. Sono rimasta colpita - ha sottolineato la fuoriclasse a stelle e strisce -. È molto coordinato e ha molto talento, scia molto bene, ma ha scelto lo sport giusto".

Vedi anche Sci Goggia: "Cinquanta giorni dopo… buona Pasqua! Finalmente si cammina" Guardando al futuro Lindsey Vonn non può pensare alla connazionale Mikaela Shiffrin e agli eventuali nuovi record che potrebbe battere, diventando il prossimo anno la prima atleta a conquistare 100 vittorie in Coppa del Mondo: "Sono contenta per Mikaela, il suo record è incredibile e sono contenta di continuare a vederla ottenere più vittorie - ha concluso l'americana -. Per tanto tempo siamo rimasti fermi sul record di Ingemar Stenmark che è una persona adoro e rispetto, ma segnare nuovi record e' la normale evoluzione dello sport e della vita e mi piace vedere lo sport crescere e migliorare e veder nuove persone segnare dei record".