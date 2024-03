Sci, Sofia Goggia racconta il dramma dell'infortunio: "Ero disperata, ma non come chi è sotto le bombe di Gaza"

SCI ALPINO

L'azzurra ha ripercorso i 45 giorni dalla frattura del piatto tibiale patita in un allenamento di gigante

Una porta da affrontare, l'adrenalina che ti accompagna in corpo, la mente già ai prossimi impegni e poi il buio. È quanto ha vissuto Sofia Goggia lo scorso 5 febbraio quando sulle piste della Val Camonica si è infortunata durante un allenamento di gigante subendo la rottura del piatto tibiale. A distanza di 45 giorni la 32enne di Astino è tornata ad allenarsi in palestra e in piscina, ma il contraccolpo morale si fa sentire così come si può percepire nel racconto di quei momenti.

"Mentre stavo cadendo, ho subito capito che mi ero frantumata la tibia e non sapevo come dirlo ai miei tecnici. Mi sono tolta lo scarpone da sola e non ho sentito tutto il dolore che ho percepito dopo l'operazione, tuttavia mentre viaggiavo in elicottero verso Milano ero disperata. Per quanto la frattura della gamba per un atleta sia un dramma, ho pensato a quanto succedesse in giro per il mondo e mi sono resa conto che comunque di molto peggio, come le persone che si trovano sotto le bombe di Gaza".