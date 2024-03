Sci, Federica Brignone racconta il successo di Are: "Ho pensato solo a spingere porta dopo porta"

SCI ALPINO

La 33enne di La Salle ha illustrato la rimonta che le ha regalato il ventiseisimo successo in Coppa del Mondo.

Inarrestabile Brignone, regina delle nevi nel Gigante di Are























Nulla è impossibile per chi ha voglia di provarci fino in fondo. A ricordarcelo ci ha pensato ancora una volta Federica Brignone che non è intenzionata in alcun modo a cedere la Coppa del Mondo di gigante a Lara Gut-Behrami e per questo motivo è riuscita a conquistare la prova andata in scena ad Are dopo una rimonta delle sue. La 33enne di La Salle ha sfruttato un carattere tenace che le ha contraddistinto la propria carriera.

"Nella prima manche non ero così contenta perché non avevo grande fiducia. Mi sono detta che avrei dovuto fare l’impossibile nella seconda, questa pista mi piace. Sono stata fortunata perché non mi sentivo bene nella prima parte che poi è stata tolta e questo mi ha favorito tanto perché quel tratto aveva neve aggressiva, ma avevo fiducia di rimontare e così è stato - ha raccontato Brignone dopo l'arrivo -. Ho provato a fare il massimo, sono entrata in ritmo, ho spinto e mi è venuto tutto bene, non pensavo di farlo così bene! Sono scesa senza timore di uscire, ma soltanto a spingere porta dopo porta".

Vedi anche Sci Sci: Federica Brignone rimonta nel gigante di Are e conquista la 26a vittoria in Coppa del Mondo La valdostana non ha nascosto le proprie velleità guardando già a Saalbach quando cercherà di far saltare il banco, anche se nel mezzo ci sarà da affrontare lo slalom speciale sulle nevi svedesi: "Vincere qui era un obiettivo, sono orgogliosa di quanto sto facendo, siamo un gruppo fantastico, il clima in squadra è bello e anche con gli allenatori stiamo facendo un grande lavoro. Adesso mi lancio in slalom con il solo intento di divertirmi”.