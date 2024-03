Sci, Federica Brignone stuzzica Mikaela Shiffrin: "Quando doveva presentarsi, non l'ha fatto. Ha messo le mani avanti già a gennaio"

SCI ALPINO

La 33enne di La Salle ha espresso il proprio disappunto sulle scelte della collega statunitense, legate in particolare al periodo precedente all'infortunio di Cortina d'Ampezzo

La Coppa del Mondo di sci alpino si è appena conclusa, eppure le polemiche non sembrano assopirsi. A far discutere non è tanto la vittoria di Lara Gut-Behrami che è tornata ad alzare la Sfera di Cristallo dopo otto anni dall'ultima volta, quanto piuttosto le scelte di Mikaela Shiffrin che, indipendentemente dall'infortunio patito a Cortina d'Ampezzo, difficilmente si sarebbe potuta giocare il successo finale. A esserne certa è Federica Brignone che non ha mancato di togliersi qualche "sassolino dalla scarpa" dopo la conclusione della stagione.

“Shiffrin? Sono dell'idea che Lara le avrebbe dato un grande filo da torcere, anzi, probabilmente l'avrebbe vinta lei. Nel momento in cui doveva presentarsi, non si è presentata quasi per mettere le mani avanti, già a inizio gennaio - ha spiegato la 33enne di La Salle in un'intervista rilasciata all'emittente svizzera RSI -. Non poteva permettersi di saltare gare questo inverno e secondo me ha anche quasi mollato per non doverla combattere. Sono convinta sarebbe stata dura per Mikaela vincere quest'anno”.

Vedi anche Sci Coppa del Mondo di sci, Ledecka vince il super-G di Saalbach, Brignone centra il 69° podio in carriera Parole di un certo peso e che confermano come l'azzurra sia stata l'unica vera sfidante dell'elvetica in quest'inverno contraddistinto più dalle cancellazioni e dagli infortuni che dalle grandi imprese sportive: "Ho dovuto tenere testa a Lara, altrimenti da sola sarebbe stato troppo facile. Abbiamo dato un po' di pepe anche alle finali, è stata una bella battaglia con un'atleta incredibile. Se io sto bene e riesco a sciare come ad inizio stagione e adesso nel finale, al mio massimo senza mettermi pressione addosso, sono pericolosa. Per la prossima stagione ovviamente si rimescola tutto, ripartendo da zero come ogni anno”