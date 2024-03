Sci, Lucas Braathen annuncia il ritorno: gareggerà con i colori del Brasile 

SCI ALPINO

Il fuoriclasse norvegese è tornato sui propri passi annunciando sui social il cambio di nazionalità

Lucas Braathen si ritira a 23 anni









1 di 6 © ipp SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La notizia circolava ormai da qualche mese, eppure l'ufficialità è arrivata soltanto nella mattinata di giovedì 7 marzo quando Lucas Braathen ha ufficializzato il proprio ritorno. Dopo l'addio alle gare annunciato prima del gigante di Soelden, il vincitore della Coppa del Mondo di slalom 2022-23 è tornato sui propri passi ripartendo dal Brasile. Il giovane fuoriclasse norvegese non ha atteso la conferenza stampa in programma a Salisburgo e sui social ha pubblicato un post che ha confermato la scelta di vestire i colori verdeoro.

Vedi anche Sci Shock nel mondo dello sci, Braathen dice basta a 23 anni: "Questo sistema non funziona più" Una decisione sicuramente curiosa e che ha dei risvolti storici considerato poiché condurrà per la prima volta lo stato carioca ai vertici dello sci mondiale offrendogli la possibilità di giocarsi medaglie pesanti sia ai Mondiali che alle Olimpiadi. La scelta non è casuale in quanto Braathen possiede il doppio passaporto complice le origini brasiliane della madre, un motivo per cui la Fis non ha potuto opporsi incassando così la decisione del campione originario di Oslo che, dopo le polemiche con la nazionale norvegese legate alle sponsorizzazioni, potrà ora tornare a solcare le nevi delle più prestigiose località sciistiche "a ritmo di samba".