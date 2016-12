Sci, slalom Are: vince ancora Hirscher, delusione azzurra

Marcel Hirscher fa doppietta. Ad Are, dopo il successo in gigante, il campione iridato vince pure lo slalom speciale col tempo di 1'40"37. Nell'appuntamento svedese di coppa del mondo lo sciatore austriaco chiude al secondo posto la prima manche e grazie ad un'ottima seconda discesa balza in testa: beffati il tedesco Neureuther, secondo a 0"10, e il russo Khoroshilov, terzo a 0"15. Male gli italiani: il migliore è Patrick Thaler, decimo in 1'41"86.