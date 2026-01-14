Milan, Allegri tedoforo d'eccezione: porta la fiamma olimpica a Borgomanero

Giornata importante per Massimiliano Allegri, che questa mattina è stato tedoforo d'eccezione per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'allenatore rossonero, infatti, ha portato per un tratto la fiamma olimpica nel comune di Borgomanero (NO) prima di fare rientro a Milanello per preparare la sfida di domani con il Como. "Essere tedoforo durante il viaggio della Fiamma verso Milano per Milano Cortina 2026 è stato un grande onore e un’emozione intensa. La fiamma olimpica incarna valori fondamentali come impegno, rispetto, sacrificio e spirito di squadra, gli stessi che lo sport trasmette ogni giorno unendo persone e popoli. Portare la torcia ha rappresentato un momento di profondo significato umano e sportivo, simbolo di unione e continuità. Milano Cortina 2026 sarà un’occasione straordinaria per l’Italia di mostrarsi al mondo attraverso la forza dello sport. Negli ultimi 15 anni Milano è diventata una delle città più importanti al mondo, con una crescita esponenziale, e questo evento sportivo le darà ancora più lustro", ha dichiarato il tecnico rossonero al termine della sua tappa.