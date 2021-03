Un libro a settimana: Loco a Marsiglia, storia di un amore tra Bielsa e la città

IL LIBRO

L'allenatore argentino in poco più di un anno all'Olympique ha lasciato un segno indelebile

Il 6 luglio del 2016, la Lazio annunciava l’arrivo di Marcelo Bielsa sulla sua panchina. In realtà non era così, nel senso che Bielsa, detto “El loco”, cioè il matto, aveva detto prima sì a Lotito, poi no, cambiando il corso della storia biancoceleste. Il presidente decise poi di affidare la panchina a Simone Inzaghi che al momento è l’allenatore più longevo della sua carriera. Bielsa la giustificò così: “Io e i miei collaboratori abbiamo preso questa decisione perché, in 4 settimane di lavoro, non abbiamo ottenuto nessuno dei sette acquisti espressamente richiesti nel piano di lavoro approvato dal presidente Lotito. Nonostante questo, il club ha reso pubblico il contratto che ci legava, malgrado questo non fosse praticabile senza gli acquisti”. Lotito invece disse che l’iniziativa di annullare quel contratto era stata sua.

Peccato dal punto di vista giornalistico, perché “El loco” è uno che di spunti ne dà miliardi, sia per il suo modo di lavorare, sia per la sua affascinante idea di calcio, sia per come si pone di fronte al mondo esterno. In questo libro di Fabio Fava, che ha curato a lungo le telecronache di Ligue 1 per i canali Premium, si racconta l’esperienza indimenticabile che l’allenatore argentino ha vissuto proprio prima del mancato approdo alla Lazio, all’Olympique Marsiglia. Contratto biennale firmato nel 2014, prima stagione ad alto livello fino a un certo punto (primo in classifica per parecchie giornate), poi il cedimento e la qualificazione per l’Europa League. Dopo la sconfitta per 1-0 con il Caen, alla prima giornata della stagione successiva, Bielsa si dimise per tornare in sella solo un anno dopo con il Lille. Ma in quell’anno e spiccioli, Bielsa ha lasciato un segno inedelebile.

Fava (con l’aiuto del nostro Matteo Dotto che ha curato la prefazione) racconta proprio la passione di quell’anno marsigliese facendo riferimento anche ai precedenti campionati dell'allenatore, dagli inizi con il Newell’s Old Boys passando per il Cile e Bilbao, sino all’avventura con il Leeds United. La coerenza e l'integrità di Bielsa sono rimaste sempre le stesse. Non ci sono trofei da celebrare, il progetto Bielsa non ha riempito la bacheca dell’OM e allora perché Marsiglia non ha dimenticato quello che potrebbe essere considerata poco più di una scommessa persa, se non addirittura un mezzo fallimento sportivo? Perché per Bielsa “il successo è un'eccezione. Gli esseri umani qualche volta trionfano, ma di solito progrediscono, combattono, lottano e, di tanto in tanto, vincono. Ma solamente di tanto in tanto”.

LOCO A MARSIGLIA – Storia di un amore tra Bielsa e la città

Autore: Fabio Fava

Pag.: 132

Costo: 14,50 euro

Copertina: Sarita

Per acquisti: Incontropiede.it

Prefazione di Matteo Dotto