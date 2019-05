Un libro a settimana: Football City Guide - Madrid

23/05/2019

Unaè il momento migliore per provare a gustarsi il calcio ad altissimo livello. Al di là del tifo e al di là degli inevitabili accorgimenti tattici che possono condizionare lo spettacolo, quella è l’espressione più alta di questo sport. Sarebbe stato bello vedere una squadra italiana impegnata in questo appuntamento straordinario, invece bisogna accontentarsi di un Liverpool-Tottenham che promette emozioni elevatissime. Una scusa perfetta per organizzare, possibilmente trovare con qualche sacrificio un biglietto per il Wanda Metropolitano, oppure semplicemente vivere l’atmosfera di una finale in giro per le strade a braccetto con i tifosi inglesie comunque un investimento di qualche giorno, sia per un turista normale sia per un turista affamato di calcio. Ed è proprio su questo che punta la “” dedicata a Madrid, la quinta di una serie che comprende Zagabria, Lisbona, Napoli e Mosca. Una guida che parla di, che racconta il Miedo Escenico che si prova quando si scende in campo al Bernabeu, che spiega quali sono i ristoranti frequentati dai giocatori del Real e dell’Atletico, ma anche come vivono il calcio i tifosi del Rayo Vallecano e quali sono stati i nomi storici del calcio madrileno, con un’intervista ad Arrigo Sacchi che narra la sua doppia avventura nelle due fortissime squadre della capitale.

TITOLO FOOTBALL CITY GUIDE – MADRID

AUTORI Alberto Facchinetti – Enzo Palladini – Jvan Sica

EDITORE Edizioni inContropiede (www.incontropiede.it)

PAGINE 149 (con galleria fotografica a cura di Antonio Di Bonito)

PREZZO 14,50