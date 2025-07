Nastro Rosa Tour, tappa di Cagliari al team Aeronautica militare

Il team dell'Aeronautica Militare si è aggiudicato la tappa di Cagliari del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025 , precedendo i team della Verein Seglerhaus Am Wannsee e del Circolo Nautico Sanbenedettese. Con la regata inshore si è ridisegnata la classifica dei Figaro3 che, sommata a quella offshore, ha delineato il podio di questa tappa cagliaritana. Il team Guardia di Finanza ha vinto la tappa sia per i Waszp sia per i Wingfoil. Gare dal livello tecnico altissimo che hanno regalato emozioni sia al pubblico che agli atleti che hanno svolto le regate in condizioni meteo marine eccezionali, dando spettacolo nelle acque del porto di Cagliari. Domani il Giro d'Italia a vela promosso dalla Marina Militare farà rotta per La Maddalena per l'ottava e penultima tappa del tour, che sarà fondamentale per la classifica finale che si svelerà a Genova l'11 luglio. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour è organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e Ssi Sports & Events, con il supporto di Enit - Agenzia Italiana per il Turismo, main partner del tour, della Federazione Italiana Vela, il patrocinio del Coni e il Dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri come partner istituzionale.