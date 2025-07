Pogba firma col Monaco: "Amerò per sempre la Juve, Agnelli e Chiellini mi hanno chiamato"

"Un anno fa ho detto che non ero morto. Il mio sogno è vedere i miei figli festeggiare un gol con una 'dab'. Oggi penso al futuro e non al passato", ha aggiunto Pogba, che non si pone limiti: "Mi sento bene fisicamente e pronto ad affrontare questa grande sfida con il Monaco. Sogno di tornare in nazionale, ma me la dovrò guadagnare. Ho parlato con Deschamps ma la strada è ancora lunga".