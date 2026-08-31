Brasile, giocatore Vasco da Gama indagato per traffico di droga e armi

31 Ago 2026 - 17:47
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La polizia brasiliana ha perquisito l'abitazione del calciatore del Vasco da Gama David Corrêa nell'ambito di un'indagine sul traffico di droga e armi. Lo hanno annunciato le autorità lunedì. Corrêa, giocatore chiave della squadra, ha lasciato il centro di allenamento del club a Rio de Janeiro senza rilasciare dichiarazioni. La polizia di Espírito Santo ha affermato che l'indagine mira a smantellare la struttura criminale oggetto dell'inchiesta. L'operazione è denominata "la truppa", nome con cui gli indagati identificavano l'organizzazione criminale. Il Vasco da Gama ha dichiarato di collaborare con le forze dell'ordine. Un altro giocatore coinvolto è Hayner Cordeiro, attualmente in forza al Vila Nova.

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