È la fine di un'era, Messi lascia l'Argentina: "Ora sarò un tifoso come voi"

"Dopo tutto questo tempo passato dalla finale, dopo averci pensato a lungo, voglio comunicare a tutti che mi ritiro dalla Nazionale…

È stata una decisione che ha fatto male e che fa ancora male nell’anima, ma capisco che è il momento. Vi giuro che ho sempre dato tutto, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima: ho sempre lottato e mi sono lasciato tutto per questa maglia, per regalarvi gioie e farvi sentire orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio. Resta poco e le tappe si stanno chiudendo, e questa è una che mi fa molto male. Amo, ho amato e amerò sempre essere nella Nazionale. Mi sono svuotato, non ho più nulla da dare e, inoltre, stanno arrivando ragazzi grandissimi dietro di me che meritano di esserci.

Grazie per tutto l’affetto di questi 20 anni. Mi mancherà tanto sentirvi da dentro. Ora sarò uno di voi, a tifare e a sostenere sempre da fuori (nelle buone e nelle cattive, molto di più). Grazie alla mia famiglia per essere stata sempre presente, per avermi accompagnato in questo viaggio così bello ma difficile. Grazie a tutti gli allenatori, compagni e dirigenti con cui ho condiviso. Mi porto dietro ricordi e momenti indimenticabili vissuti insieme.