La lettera

È la fine di un'era, Messi lascia l'Argentina: "Ora sarò un tifoso come voi"

Il fenomeno dell'Albiceleste annuncia il proprio ritiro dalla Seleccion con una lettera commovente

31 Ago 2026 - 17:34
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 11
© Getty Images | L'espulsione di Messi contro l'Ungheria nel 2005
© Getty Images | L'espulsione di Messi contro l'Ungheria nel 2005
© Getty Images | L'espulsione di Messi contro l'Ungheria nel 2005

© Getty Images | L'espulsione di Messi contro l'Ungheria nel 2005

© Getty Images | L'espulsione di Messi contro l'Ungheria nel 2005

Ventuno anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla Seleccion. Un addio che era già nell'aria, che era stato fatto percepire dal fenomeno argentino quando aveva scritto un'altra lettera, quella dedicata all'amato padre Jorge. Ora la conferma ufficiale, annunciata ancora una volta tramite la sua penna. Messi lascia la nazionale Argentina dopo aver vinto tutto: 2 Copa America ma soprattutto il Mondiale 2022, più la Finalissima vinta contro l'Italia. Inoltre, abbandona da recordman di reti con la maglia della nazionale e con il record di presenze: 125 reti in 207 partite. 

Le parole di Messi

"Dopo tutto questo tempo passato dalla finale, dopo averci pensato a lungo, voglio comunicare a tutti che mi ritiro dalla Nazionale…
È stata una decisione che ha fatto male e che fa ancora male nell’anima, ma capisco che è il momento. Vi giuro che ho sempre dato tutto, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima: ho sempre lottato e mi sono lasciato tutto per questa maglia, per regalarvi gioie e farvi sentire orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio. Resta poco e le tappe si stanno chiudendo, e questa è una che mi fa molto male. Amo, ho amato e amerò sempre essere nella Nazionale. Mi sono svuotato, non ho più nulla da dare e, inoltre, stanno arrivando ragazzi grandissimi dietro di me che meritano di esserci.
Grazie per tutto l’affetto di questi 20 anni. Mi mancherà tanto sentirvi da dentro. Ora sarò uno di voi, a tifare e a sostenere sempre da fuori (nelle buone e nelle cattive, molto di più). Grazie alla mia famiglia per essere stata sempre presente, per avermi accompagnato in questo viaggio così bello ma difficile. Grazie a tutti gli allenatori, compagni e dirigenti con cui ho condiviso. Mi porto dietro ricordi e momenti indimenticabili vissuti insieme.

Me ne vado con la tranquillità e l’orgoglio di avervi regalato, insieme ai miei compagni, momenti da sogno. È stata una follia averlo vissuto con voi. Vi voglio bene!
Grazie Dio per avermi fatto argentino.
¡Vamos Argentina!
*Queste parole le ho scritte il 21 luglio, due giorni dopo la finale. Oggi, dopo quello che è successo a mio papà, sono ancora più convinto di prima."

messi
ritiro
argentina

Ultimi video

00:51
Fiorentina-Frosinone 0-3: gli highlights

Fiorentina-Frosinone 0-3: gli highlights

01:47
SRV JUVE SPALLETTI "MENTALIZZA" DOUGLAS LUIZ 31/08 SRV

Juve, Spalletti "mentalizza" Douglas Luiz: una vera e propria rinascita

01:55
SRV RULLO NAPOLI LUCI&OMBRE 31/08 (MUSICATO) SRV EDL OK

Napoli, si alza la tensione: ora subito Inter e Arsenal

01:48
SRV RULLO MILAN SULLE SPALLE DI RABIOT 31/8

Milan, Rabiot sempre più leader

02:06
L'entusiasmo di Cisse

L'entusiasmo di Cisse

02:38
DICH DE ROSSI VS SCISCIONE (GIORNALISTA LAZIO) 31/08 SRV

Scontro totale De Rossi e un giornalista: "Sei un poveraccio…"

01:26
Il ritorno del Presidente

Il ritorno del Presidente

01:32
Un fedelissimo per Gasp

Un fedelissimo per Gasp

01:45
La Roma per confermarsi

La Roma per confermarsi

01:29
Il nuovo Saelemaekers

Il nuovo Saelemaekers

01:39
Allegri VS Fabregas

Allegri VS Fabregas

00:22
Torino-Monza: martedì 1 settembre alle 21.00 su Italia 1

Torino-Monza: martedì 1 settembre alle 21.00 su Italia 1

00:22
I sedicesimi di finale di Coppa Italia

I sedicesimi di finale di Coppa Italia

00:20
Cagliari-Hellas Verona: giovedì alle 21.00 su Italia 1

Cagliari-Hellas Verona: giovedì alle 21.00 su Italia 1

00:49
Monza-Udinese 2-3: gli highlights

Monza-Udinese 2-3: gli highlights

00:51
Fiorentina-Frosinone 0-3: gli highlights

Fiorentina-Frosinone 0-3: gli highlights

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST JUVE - PARMA 29/8 DICH

Spalletti: "Avrei voluto allenare Kessie, nessuno vuole vendere Nico Gonzalez"

DICH SPALLETTI SU YILDIZ DICH

Spalletti: "Yildiz? ci fa male quello che gli è successo"

DICH GASPERINI PRE LECCE DICH

"Gasperini: "De Roon non piace ai tifosi? Anch'io quando sono arrivato non ero dei più amati..."

MCH HUTCHINSON ARRIVO AEROPORTO MCH

Borsone di lusso e sorrisone: Milan, Hutchison è atterrato

DICH RAFA LEAO ADDIO MILAN DICH

Leao: "Il mio amore per il Milan non finirà mai"

DICH CHIVU MEDIA DAY PER SITO DICH

Chivu: "Lautaro motivato, è tornato prima dalle vacanze. Fatto un mercato lucido, qui non ci sono titolari fissi"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:35
Fifa, Kushner: "Non compreso dinamiche calcio, non mi sarei fatto coinvolgere"
18:32
Kean a Como, visite mediche terminate
17:47
Brasile, giocatore Vasco da Gama indagato per traffico di droga e armi
16:47
Juve: Yildiz operato, lesione per Ekhator
15:17
Brasile, calciatore del Vasco da Gama indagato per traffico di droga e armi