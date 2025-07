Modric-Day, il croato è atterrato a Malpensa: adesso le visite e la firma sul contratto

La lunga attesa è finita: il Milan accoglie ufficialmente Luka Modric. Reduce dal Mondiale per Club e da un 'doloroso' addio al Real Madrid, il croato è arrivato nel capoluogo meneghino per dare il via alla sua nuova avventura italiana. Per i rossoneri si tratta del secondo colpo a centrocampo dopo quello di Ricci, in attesa di rinforzi anche in altri reparti. L'arrivo del 39enne permetterà ai tifosi di dimenticare il mancato acquisto di Archie Brown con tanto di sfotto social da parte del Fenerbahce di Josè Mourinho.