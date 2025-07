Nba, ok alla cittadinanza italiana per Donte DiVincenzo: ora può sognare Eurobasket in azzurro

Donte DiVincenzo ha ottenuto il via libera all'ottenimento della cittadinanza italiana e ora può sognare la convocazione in azzurro per Eurobasket 2025, dove i ragazzi di Pozzecco debuteranno il 28 agosto contro la Grecia. "Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, visti i pareri favorevoli espressi dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dal ministro per lo sport Andrea Abodi, ha deliberato di proporre al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il conferimento della cittadinanza italiana per meriti speciali a Donte Michael DiVincenzo, giocatore professionista di pallacanestro di nazionalità statunitense, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91", si legge in una nota.