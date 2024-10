Palla al Piede, undici eroi contro il potere: quando il calcio entra nella Storia

Il giorno della foto avviene un evento incredibile passato alla storia come il Teatro dell’Assurdo, una partita fantasma giocata da una nazionale, quella cilena, contro nessuno in campo. L’Urss infatti decise di non mandare la propria nazionale in segno di protesta contro il golpe militare. In quello stesso anno un giocatore cileno si rifiuterà di stringere la mano a Pinochet. Questo giocatore è solo uno degli undici coraggiosi che compongono la nostra squadra dei sogni, la più grande di tutti i tempi. Eppure in questo team non ci sono Maradona e Pelè, e nemmeno Messi e Ronaldo. Ne fanno parte uomini che hanno anteposto gli ideali di giustizia e libertà, la loro grande umanità, a tutto il resto. Anche alla propria vita, in qualche caso.