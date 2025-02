“La meta più ambita", Benedetta Borsani ripercorre l'ingresso dell'Italia nel Sei Nazioni di rugby

Un efficace escamotage che ha permesso all'autrice di accompagnare i lettori dall'arrivo del rugby in Italia fino all'ingresso nel torneo più prestigioso dell'emisfero Nord, il tutto suddiviso in 144 pagine e dieci capitoli da leggere tutti d'un fiato. "Questo libro è un invito a scoprire non solo il rugby come sport, ma come una filosofia di vita che, a partire dalle sue radici più umili, può condurre fino agli stadi più prestigiosi, dove eventi come il Sei Nazioni ci regalano emozioni indimenticabili - ha spiegato nella prefazione Luca Morisi, unico azzurro a essere andato in meta due volte a Twickenham, il tempio del rugby -. Un torneo che, più che una competizione, è un rito di passione, di orgoglio nazionale e, soprattutto, di rispetto reciproco tra le squadre che vi partecipano”.