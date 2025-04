Volley, finale Scudetto maschile: arena Trento sold out per gara 1

Domenica 27 aprile, alle ore 18.30, in occasione di gara 1 di Finale Play Off Scudetto, Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova giocheranno di fronte ad una 'ilT quotidiano Arena' gremita in ogni ordine di posto. Nella giornata odierna, a poco più di quarantotto ore dal fischio d'inizio, sono infatti stati esauriti tutti i biglietti messi in vendita per l'appuntamento. Per la settima volta in questa stagione, il palazzetto dello sport di via Fersina esporrà il cartello "sold out": saranno 4.000 gli spettatori presenti sugli spalti per la partita. Domenica le casse del palazzetto verranno pertanto aperte alle ore 17.30 solo per permettere il ritiro degli accrediti.