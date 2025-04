U15, Torneo delle Nazioni: Italia supera Galles al debutto

Inizia nel migliore dei modi il cammino nella 21ª edizione del Torneo delle Nazioni, in programma fino al 1° maggio, per la Nazionale Under 15, che supera 1-0 il Galles allo Stadio 'Gino Colaussi' di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) nella prima giornata del Girone A. A decidere l'incontro in favore degli Azzurrini è stato il gol realizzato al 19' dall'attaccante del Borussia Mönchengladbach, Maximilian Donner. "Era importantissimo partire bene - sottolinea il commissario tecnico Enrico Battisti - perché, memori della passata stagione, sappiamo che vincere la prima partita può essere fondamentale per il prosieguo del torneo. Oggi, sia per la tensione che può esserci all'esordio sia per le caratteristiche dell'avversario, sapevamo che sarebbe stata dura. Abbiamo creato numerose occasioni da gol, ma avremmo dovuto concretizzarne di più."