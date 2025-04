Lecce ancora scosso per il tragico lutto: la squadra non vuole partire per Bergamo

Altri problemi in vista per il calendario della Serie A. Ancora scosso per la morte improvvisa del fisioterapista Graziano Fiorita, il Lecce non vorrebbe infatti partire per Bergamo per disputare il match contro l'Atalanta rinviato a domenica sera proprio a causa del lutto. Secondo quanto si apprende, il club salentino contesterebbe alla Lega di aver deciso lo spostamento della gara di sole 48 ore in autonomia, senza interpellare le squadre e tenere in considerazione lo stato psicologico del gruppo giallorosso fortemente colpito dalla scomparsa del 47enne.