"Un polmone sta bene, l'altro fischia... il rigore". Vieri sta male alle Maldive e interrompe la vacanza

"Tutti mi chiedono come sto. Sono partito dall'Italia con tosse e dolore alle ossa. Ho detto: mi prendo il vecchio Brufen e in due o tre giorni mi passa, non è stato così". Christian Vieri racconta sui social la vacanza alle Maldive con la moglie Costanza Caracciolo e le figlie Stella e Isabel finita in anticipo a causa di problemi di salute. "Tre giorni fa vado dal medico, che è molto bravo e mi dice: "Senti, il polmone sinistro sta bene, il destro fischia un pochettino". "Il rigore?", ha detto Bobo scherzando. "Sono tre giorni che prendo l'antibiotico, vacanza finita. Mare uno due giorni e ci vediamo a Milano. "È stato davvero male questa vacanza se l'è fatta a letto", ha raccontato la Caracciolo. "Pensavamo che con il sole e il mare delle Maldive gli sarebbe passata la tosse e invece è peggiorato" ha aggiunto.