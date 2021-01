"Nel nome di Diego": Maradona raccontato da chi lo ha conosciuto

IL LIBRO

Maradona: c’è chi dice di averlo conosciuto, chi l’ha visto una volta, chi è entrato di striscio nel suo cono visivo. E poi c’è chi l’ha conosciuto veramente e, nei limiti del lecito, frequentato. Tra questi ultimi c’è il collega Franco Esposito, 80 anni di straordinaria vitalità, storica firma de Il Mattino e del Corriere dello Sport-Stadio. Franco compare nel docufilm sulla vita di Maradona, seduto in aereo proprio accanto al fenomeno durante il primo viaggio da Barcellona a Napoli. E poi negli anni l’ha inseguito, l’ha raccontato, l’ha dipinto sulle pagine dei suoi giornali. A due mesi dalla scomparsa di Diego, Franco Esposito insieme a Dario Torromeo (firma storica del Corriere dello Sport-Stadio sul pugilato e non solo) dedica alla memoria del campione “Nel nome di Diego”, un libro che racconta Maradona in un modo diverso da tutti gli altri, attraverso le parole di chi ha giocato con lui e di chi gli ha giocato contro, ma anche di chi lo ha gestito e amministrato.

Come dimostrano le immagini di quel docufilm, Esposito era a Barcellona durante la lunga ed estenuante trattativa portata avanti da Corrado Ferlaino nel 1984 per mettere a segno quello straordinario colpo di calciomercato. E quindi anche su questo argomento “Nel nome di Diego” fornisce una serie di particolari che non tutti ricordano e che molti non hanno mai sentito raccontare. Adesso che lo stadio di Napoli si chiama Diego Armando Maradona, rileggere tutto quello che è stato questo immenso giocatore per Napoli e per i napoletani è un’emozione che merita di essere vissuta.

Franco Esposito-Dario Torromeo

NEL NOME DI DIEGO

Edizioni sport.doc

€ 15,00