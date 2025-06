Skymarathon Sentiero 4 Luglio missione Europa: tre gare e una pioggia di medaglie

Con Picchi al tavolo dei relatori anche diverse autorità locali, quali Giovanni Savardi per il comune di Corteno e Alessandro Damiani in rappresentanza di quello di Aprica. Entrambi hanno manifestato il loro apprezzamento per una storica manifestazione che - sfruttando il volano sportivo - contribuisce in modo non indifferente alla promozione del territorio e alla salvaguardia del suo patrimonio sentieristico, supportando al contempo un turismo opportunamente "green".