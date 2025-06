Arriva River Adventure in Umbria: il centro rafting alle Marmore con adrenalina e natura alle cascate più alte d'Europa

Soft Rafting e Hydrospeed: avventure per ogni livello

Per famiglie, bambini o chi cerca un’esperienza più tranquilla, il Soft Rafting è l’ideale: si naviga un tratto più dolce del fiume all’interno del Parco Fluviale del Nera, tra Ferentillo e Arrone.

Per gli amanti dell’adrenalina pura, invece, c’è l’Hydrospeed: una vera sfida contro le rapide, da affrontare con pinne e bob galleggiante, per un’immersione totale nella forza dell’acqua.