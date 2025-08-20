Logo SportMediaset
Mercato

Sassuolo: l'ex Milan Vranckx obiettivo per il centrocampo

20 Ago 2025 - 21:21

Dopo il nome di Matic accostato al Sassuolo, i neroverdi stanno pensando anche a un altro centrocampista: si tratta del belga Wranckx, ora al Wolfsburg ma con un passato al Milan nella stagione 2022/2023. 

Mercato ora per ora
22:11
Carnevali: "Mercato succube dei procuratori stranieri"
22:02
Havertz infortunato al ginocchio: l'Arsenal torna sul mercato
21:44
Torino di nuovo in pressing per Asllani
21:21
Sassuolo: l'ex Milan Vranckx obiettivo per il centrocampo
21:00
Atalanta, ufficiale Nikola Krstovic