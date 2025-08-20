Sassuolo: l'ex Milan Vranckx obiettivo per il centrocampo
20 Ago 2025 - 21:21
20 Ago 2025 - 21:21
Dopo il nome di Matic accostato al Sassuolo, i neroverdi stanno pensando anche a un altro centrocampista: si tratta del belga Wranckx, ora al Wolfsburg ma con un passato al Milan nella stagione 2022/2023.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)