Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Atalanta
HomeMercatoVideoFotoRosa
NEO ACQUISTO

Atalanta, ufficiale Krstovic: l'erede di Retegui indosserà la numero 90

L'attaccante montenegrino è il sesto colpo della Dea: arriva a titolo definitivo dal Lecce

20 Ago 2025 - 21:43

Ora è ufficiale: Nikola Kristović è un nuovo giocatore dell'Atalanta. L'ex attaccante del Lecce intorno all'ora di pranzo è sbarcato all'aeroporto di Linate e dopo le ultime formalità burocratiche ha messo tutto nero su bianco con la Dea firmando col club nerazzurro. L'erede di Retegui arriva a Bergamo per 25 milioni più il 10% sulla futura rivendita. 

Leggi anche
Krstovic

Atalanta, ecco il sostituto di Retegui: arriva Krstovic dal Lecce

IL COMUNICATO DELL'ATALANTA
"E sono sei. Dopo Kossounou, Kamaldeen Sulemana, Ahanor, Sportiello e Zalewski, Nikola Krstović è il sesto acquisto a titolo definitivo di Atalanta BC nella corrente sessione estiva della campagna trasferimenti - si legge nella nota -. Il Club nerazzurro ne ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive da US Lecce". "Il centravanti montenegrino classe 2000, che ha scelto il 90 come numero di maglia, ha alle sue spalle già due campionati di Serie A ed è risultato decisivo nella scorsa stagione per il raggiungimento della salvezza del Lecce con 11 reti e 5 assist-gol, oltre la metà dello score complessivo della squadra salentina - prosegue il comunicato -. Nel suo bagaglio di esperienza anche 14 partite in competizioni europee per Club, di cui 3 nei preliminari di UEFA Champions League e altrettante (con 1 gol) nei preliminari di UEFA Europa League, più 5 reti in 8 partite di qualificazione alla UEFA Conference League. Fra i riconoscimenti personali spiccano i due titoli di capocannoniere dapprima nel campionato montenegrino e poi nel campionato slovacco. Sei i gol (con due assist) nelle sin qui 27 presenze con la Nazionale montenegrina, nella quale ha esordito il 28 marzo 2022 contro la Grecia". "La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Nikola, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra", conclude la nota dell'Atalanta.

Visualizza il post su Twitter
nikola krstovic
atalanta
lecce

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Atalanta

Lookman di ritorno a Bergamo: l'Inter comunicherà all'attaccante che la trattativa con l'Atalanta è saltata

Zalewski va all'Atalanta, l'Inter incassa 17 milioni e fa plusvalenza record

L'Atalanta multa Lookman, il nigeriano si allenerà da solo sino a fine mercato

Krstovic

Atalanta, ecco il sostituto di Retegui: arriva Krstovic dal Lecce

A metà luglio, dopo aver saputo dall'entourage che esiste una promessa per liberarlo, l'Inter trova una bozza accordo con Lookman: quadriennale da 4,5 milioni di euro più bonus.

Offerte rifiutate, fuga all'estero e poi trattativa naufragata: le tappe della vicenda Lookman

Atalanta, ecco Zalewski: è ufficiale. All'Inter 17 milioni di euro

Mercato ora per ora
Vedi tutti
22:11
Carnevali: "Mercato succube dei procuratori stranieri"
22:02
Havertz infortunato al ginocchio: l'Arsenal torna sul mercato
21:44
Torino di nuovo in pressing per Asllani
21:21
Sassuolo: l'ex Milan Vranckx obiettivo per il centrocampo
21:00
Atalanta, ufficiale Nikola Krstovic