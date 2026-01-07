Logo SportMediaset

Calcio
Serie A
bologna-atalanta 0-2

Serie A, Bologna-Atalanta 0-2: Krstovic lancia la Dea, Italiano in crisi

L’ex Lecce decide il match del Dall’Ara con una grande doppietta: i rossoblù non vincono in Campionato da fine novembre

di Redazione
07 Gen 2026 - 20:30
Nel diciannovesimo turno di Serie A continua il buon momento dell’Atalanta, che al Dall’Ara piega il Bologna 2-0. I bergamaschi creano di più nel primo tempo, e al 37’ stappano la partita con il destro di Krstovic sulla giocata magistrale di Charles De Ketelaere. Nella ripresa, all’ora di gioco, l’attaccante montenegrino raddoppia con un sinistro molto preciso che buca Ravaglia. Gli emiliani provano a reagire, ma sbattono sul muro nerazzurro. Con questo successo gli uomini di Palladino salgono al settimo posto a 28 punti, scavalcando proprio i rossoblù, fermi a quota 26. Italiano non vince in Serie A dal 22 novembre, il 3-0 sul campo dell’Udinese: da quel momento 2 pareggi e 4 sconfitte.

LE PAGELLE
Vitik 5 – Sostituisce Lucumi e gli effetti (per sfortuna del Bologna) si vedono: si perde Krstovic in occasione del primo gol, leggero in lettura nel secondo.
Cambiaghi 6 – Tra i migliori dei rossoblù, prova a creare sia nel primo che nel secondo tempo, ma sbatte sul muro nerazzurro.
Krstovic 7.5 – Si sblocca con una doppietta da attaccante vero: rapace nel primo gol dopo la giocata di De Ketelaere, si inventa il raddoppio e non fa rimpiangere Scamacca.
De Ketelaere 7.5 – Il migliore in campo per prestazione: stappa la partita apparecchiando per Krstovic dopo una giocata sontuosa, poi corre, lotta, si sacrifica ed è sempre lucido nelle scelte.
Scalvini 6.5 – Dopo il gol alla Roma arriva una grande prestazione contro il Bologna: la speranza è che ritrovi continuità (anche per la Nazionale) dopo i tanti problemi fisici avuti.

IL TABELLINO
Bologna-Atalanta 0-2
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 5.5; Zortea 5.5, Vitik 5, Heggem 5.5, Miranda 5.5; Freuler 6 (dal 28’ st Moro 6), Ferguson 6; Orsolini 5.5 (dal 1’ st Rowe 6), Fabbian 5.5 (dal 28’ st Castro 6), Cambiaghi 6 (dal 35’ st Dominguez sv); Dallinga 5.5 (dal 15’ st Immobile 6). All. Italiano. A disp. Pessina, Franceschelli, Holm, Lucumi, De Silvestri, Lykogiannis, Casale, Odgaard, Pobega, I. Sulemana.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Scalvini 6.5 (dal 23’ st Hien 6), Djimsiti 6.5, Ahanor 6; Zappacosta 6, de Roon 6.5, Ederson 6 (dal 32’ st Brescianini sv), Bernasconi 6.5; De Ketelaere 7.5 (dal 39’ st K. Sulemana sv), Zalewski 6 (dal 23’ st Musah 6); Krstovic 7.5 (dal 32’ st Samardzic sv). All. Palladino. A disp. Sportiello, Rossi, Pasalic, Maldini.
Arbitro: Di Bello.
Marcatori: 37’ e 60’ Krstovic (A).
Ammoniti: Palladino (all. Atalanta) per proteste.
Espulsi: -

serie a
bologna
atalanta

