Serie A, Bologna-Atalanta 0-2: Krstovic lancia la Dea, Italiano in crisi

LE PAGELLE

Vitik 5 – Sostituisce Lucumi e gli effetti (per sfortuna del Bologna) si vedono: si perde Krstovic in occasione del primo gol, leggero in lettura nel secondo.

Cambiaghi 6 – Tra i migliori dei rossoblù, prova a creare sia nel primo che nel secondo tempo, ma sbatte sul muro nerazzurro.

Krstovic 7.5 – Si sblocca con una doppietta da attaccante vero: rapace nel primo gol dopo la giocata di De Ketelaere, si inventa il raddoppio e non fa rimpiangere Scamacca.

De Ketelaere 7.5 – Il migliore in campo per prestazione: stappa la partita apparecchiando per Krstovic dopo una giocata sontuosa, poi corre, lotta, si sacrifica ed è sempre lucido nelle scelte.

Scalvini 6.5 – Dopo il gol alla Roma arriva una grande prestazione contro il Bologna: la speranza è che ritrovi continuità (anche per la Nazionale) dopo i tanti problemi fisici avuti.