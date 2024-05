"L'incredibile storia del pallone da calcio": il libro che svela tutti i segreti della palla più famosa al mondo

Oltre ai ventidue giocatori in campo, il calcio ha un altro grande protagonista: il pallone. Può sembrarci sempre uguale, ma non è così: il pallone da calcio è un oggetto con la sua storia, le sue peculiarità e persino le sue ragioni matematiche e geometriche. Il pallone dei Mondiali del 2006 era, per esempio, molto diverso da quello della Coppa del Mondo in Sud Africa di appena quattro anni dopo. E che dire dei palloni ufficiali in uso prima degli anni Settanta? Nel libro "L'incredibile storia del pallone da calcio" di Étienne Ghys tutte le curiosità e i segreti della palla più famosa del mondo, per tracciarne l’incredibile storia illustrata. Ecco perché anche tiri dalle traiettorie impossibili riescono a entrare in rete e perché la trama è fatta di esagoni e pentagoni: niente è lasciato al caso, ma basato su studi e dati tutti da scoprire!