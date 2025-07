A 36 anni Andy Carroll non ha alcuna intenzione di smettere di giocare, anzi. Dopo aver vestito la maglia del Bordeaux la scorsa stagione, l'ex bomber di Liverpool e Newcastle torna in Inghilterra, in quinta divisione, e firma un contratto triennale con il Dagenham & Redbridge FC. Il club è stato appena acquistato da un fondo del Qatar e Carroll è il primo colpo di mercato.