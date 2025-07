Polo, "Italia Challenge Sardegna" al via da giovedì 17

Una tradizione che si rinnova, un appuntamento fisso nel calendario degli eventi sportivi della Sardegna, terra di cavalli e sempre più terra di polo. Per il quinto anno consecutivo, da giovedì 17 a domenica 20 luglio, Arzachena ospiterà la tappa estiva di 'Italia Polo Challenge', il circuito di arena polo organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri e dal suo dipartimento polo coordinato da Alessandro Giachetti, con il supporto di The Chukker Company e sponsor tecnico U.S. Polo Assn. Dopo quella invernale di Courmayeur e quella di maggio a Roma, inserita nel programma dello Csio di Piazza di Siena, Italia Polo Challenge rinnova il legame con la Regione Sardegna e con il Comune di Arzachena e la partnership con Smeralda Holding, società italiana indirettamente controllata da Qatar Investment Authority (QIA), e proprietaria dal 2012 di immobili e terreni sul mare lungo la Costa Smeralda. 'Italia Polo Challenge-Sardegna', a cui prendono parte i team di US Polo Assn (vincitore l'anno scorso), Hotel Petra Bianca, Union-Ecoservice e Costa Smeralda, si giocherà anche nel 2025 al centro sportivo 'Andrea Corda' di Abbiadori che, come per le precedenti edizioni, verrà riconvertito da campo da calcio in campo da polo. Prima dell'inizio del torneo ci sarà la tradizionale sfilata dei partecipanti ad Arzachena e a Porto Cervo. Una formula, quella dell'arena polo giocata tre contro tre, che ha contribuito ad avvicinare sempre più appassionati e curiosi alle tribune, che anche per quest'anno saranno rese più accoglienti dal villaggio ospitalità con un'apposita area 'food and beverage'.