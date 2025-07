Italia, Soncin: "Emozione indescrivibile, volevamo scrivere la storia"

"Un'emozione indescrivibile. Non so nemmeno che parole usare, è qualcosa di magico. Questa è la passione che ci mettiamo tutti. Volevamo scrivere la storia". Lo ha detto il ct della Nazionale femminile, Andrea Soncin, dopo la qualificazione ai quarti di finale degli Europei femminili. "C'è tantissima gioia e il merito va tutto alle ragazze perché dopo il pareggio col Portogallo non era facile rialzarsi, erano emersi molti fantasmi del passato. Però come hanno fatto da due anni a questa parte con me, li hanno buttati da parte", ha aggiunto.