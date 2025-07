Le difficoltà del Galatasaray a fornire garanzie per i 75 milioni chiesti dal Napoli per cedere Victor Osimhen danno nuova linfa all'Al Hilal, che riprova a convincere il nigeriano. Gli arabi hanno presentaot un'offerta ufficiale da 75 milioni garantiti con pagamento in due rate da 37,5 milioni, scrive Matteo Moretto, ma Osimhen non ha ancora risposto, anche perché preferirebbe tornare in Turchia.