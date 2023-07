Falcao: divino & demone, un amore contrastato all'ombra del Colosseo

IL LIBRO

Enzo Palladini e Mauro De Cesare ripercorrono la carriera dell'ottavo Re di Roma, un brasiliano atipico che ha scaldato i cuori giallorossi prima del rigore non tirato contro il Liverpool

© twitter Lo scoop arriva già nell'introduzione firmata da Luigi Ferrajolo, una vita al Corriere dello Sport. Finale di Coppa dei Campioni del 1984, la Roma si gioca tutto in casa propria contro il Liverpool. Un'occasione unica. Si va ai rigori e il leader della squadra di Liedholm, Paulo Roberto Falcao, si rifiuta di andare sul dischetto. La Roma perde e il capitano giallorosso, Agostino Di Bartolomei, dice a Ferrajolo poche parole che sembrano una sentenza: "Si è tirato indietro...".

Si parte da qui, praticamente dalla fine di un quinquennio (1980-1985), che ha portato alla Roma uno Scudetto e due Coppe Italia. L'avventura giallorossa, iniziata una domenica di agosto '80, si è praticamente chiusa quella notte. E anche se Falcao ha sempre detto che aveva stretto i denti dopo un'infiltrazione e che sarebbe stato il quinto rigorista designato (quando a molti risulta invece Chierico), quella mancata assunzione di responsabilità ha in parte offuscato un amore totalizzante tra il brasiliano e la tifoseria della Roma.

Anche l'addio, arrivato un anno dopo, alla fine di una stagione con pochissimi minuti giocati per i problemi al ginocchio e chiuso tra tribunali, carte bollate e ricorsi, ha contribuito a guastare una splendida storia d'amore. Niente, però, ha potuto cancellare l'eleganza, la tecnica e l'immensa intelligenza tattica dell'allenatore in campo di quella Roma. Alcuni highlights della sua forza sono citati nel libro, come quando ha fermato sulla linea un gol già fatto del Bologna e sul ribaltamento dell'azione ha siglato una rete per i suoi. O l'azione della rete alla Fiorentina, con il suo tacco volante per Pruzzo, e il gol decisivo della vittoria di Pisa, arrivata una settimana dopo la beffa della sconfitta casalinga con la Juve, che sembrava riaprire un campionato poi vinto dalla squadra di Liedholm esattamente 40 anni fa.

Il libro racconta anche la sua esperienza in chiaroscuro in panchina e quella più gratificante come commentatore, accennando anche alla vita privata, compreso il figlio non riconosciuto nato da una relazione durante il suo primo anno a Roma. La storia completa di un campione unico, da ripercorrere non solo dai tifosi giallorossi ma da tutti gli innamorati di calcio.

Titolo: Falcao: divino & demone

Autori: Mauro De Cesare, Enzo Palladini

Editore: Edizioni Eraclea

Anno edizione: 2023

In commercio dal: 15 giugno 2023

Pagine: 140