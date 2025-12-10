Il Torino manda via Vagnati: al suo posto torna Petrachi

Vagnati paga un mercato estivo deludente: nessuno dei nuovi acquisti (dagli 8 milioni per Zakaria Aboukhlal ai prestiti di Asllani e Ngonge) è riuscito ad avere impatto. Per questo il presidente Urbano Cairo ha deciso di richiamare Petrachi che, nei suoi anni a Torino, è stato artefice di colpi del calibro di Alessio Cerci, Ciro Immobile, Matteo Darmian e Andrea Belotti solo per citarne alcuni.