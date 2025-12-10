Logo SportMediaset

Il Torino manda via Vagnati: al suo posto torna Petrachi

Scossone in società per i piemontesi che cambiano il direttore sportivo. Torna Petrachi, già ds granata dal 2010 al 2019

di Redazione
10 Dic 2025 - 13:55

Terremoto in casa Torino. Dopo la sconfitta contro il Milan arriva il comunicato del club che solleva Davide Vagnati dal ruolo di ds. Al suo posto torna Gianluca Petrachi, già direttore sportivo dei granata dal 2010 al 2019.

Vagnati paga un mercato estivo deludente: nessuno dei nuovi acquisti (dagli 8 milioni per Zakaria Aboukhlal ai prestiti di Asllani e Ngonge) è riuscito ad avere impatto. Per questo il presidente Urbano Cairo ha deciso di richiamare Petrachi che, nei suoi anni a Torino, è stato artefice di colpi del calibro di Alessio Cerci, Ciro Immobile, Matteo Darmian e Andrea Belotti solo per citarne alcuni. 

Nel 2019, dopo ottimi risultati nei 9 anni da ds granata, Petrachi decise di lasciare il Toro cedendo alla corte della Roma. Un addio che causò anche tensioni con lo stesso Cairo. Oggi queste divergenze sono state appianate: dopo l'ultima esperienza alla Salernitana, terminata lo scorso marzo, il ds è pronto a sposare di nuovo il granata. 

Di seguito il comunicato ufficiale del club: "Il Torino Football Club comunica l'esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall'incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in questi quasi sei anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera. 

La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!"

