"Effetto wow": i benefici della chiropratica raccontati da Luraschi

© ufficio-stampa

Un libro per scoprire la chiropratica, disciplina che ormai tutti gli sportivi adottano per migliorare le prestazioni. Joseph Luraschi, uno dei chiropratici più apprezzati in Italia, ha scritto "Effetto wow" per spiegarne i benefici anche nella vita di tutti i giorni. Piccoli consigli per conoscere meglio la scienza a cui ricorrono milioni di persone nel mondo e che sta letteralmente esplodendo anche da noi. I suoi benefici non si limitano infatti a rimuovere le cause di mal di schiena e dolori articolari, ma agiscono a 360 gradi sulla salute psicofisica del paziente. In che modo? Il dottor Luraschi lo spiega in modo chiaro e accessibile in questo libro: recuperando l'efficienza della colonna vertebrale si agisce anche sul sistema nervoso e sul cervello, risolvendo dolori, affaticamento, mal di testa, vertigini ma anche stati di stress e di tensione.