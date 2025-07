Tepec Trail in Messico: il tris di Elazzaoui, la prima di Gregory

Grazie al terzo posto del Tepec Trail, Madalina Florea strappa a Sara Alonso la leadership: 576 punti a 566.Terzo posto per Joyce Njeru (538), mentre resistono nella parte bassa della top five la giapponese Takako Nakamura e la francese Marie Nivet. Alle loro spalle ci sono le due statunitensi Courtney Coppinger (425) e Lauren Gregory (366), grandi protagoniste in Messico. Alice Minetti di Boves Run è la migliore delle italiane in classifica (decima con 321 punti). Dodicesima casella con 306 punti per la valtellinese Alice Gaggi (Brooks) a pari merito con la compagno di squadra statunitense Anna Gibson.